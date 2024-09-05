Прем’єр Косова помилився, розв’язуючи рівняння, і перепросив у школярів

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті потрапив у незручну ситуацію, коли під час відкриття школи він неправильно розв’язав математичну задачу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні в соцмережах став вірусним ролик, де Курті під час відвідування школи в місті Подуєво, що на північному сході Косова, береться розв’язати написане на дошці рівняння.

Під час перенесення доданків косовський прем’єр зробив помилку й не змінив знак плюс на мінус. У результаті замість рівності 2х = 0 у нього вийшло 2х = 10, тож і відповідь вийшла неправильна: 5 замість 0.

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Тим не менш, розв’язанню поаплодували присутні діти та вчителі, а також міністр освіти Косова Арб'є Нагавчі.

Уже пізніше, коли помилку помітили соцмережі, Курті в окремому пості у Facebook визнав її та пожартував, що "не отримав би прохідного балу", якби зараз був учнем.

"Якби я подумав трохи більше часу, то зрозумів би, що правильна відповідь – x=0, але не думаю, що в такому випадку в мене вистачило б сміливості взяти крейду і писати на дошці у вашому класі. Перепрошую", – додав він.

Як повідомлялось раніше, опитування громадської думки у Франції засвідчило, що більшість батьків і викладачів вважають теперішній рівень знань учнів гіршим, ніж 10 років тому.