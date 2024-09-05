Мадрид запрещает прокат электросамокатов

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда в четверг, 5 сентября, объявил об отзыве лицензии у операторов электросамокатов, которые, по его словам, не смогли ввести ограничения на передвижение своих клиентов или контролировать их парковку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С мая 2023 года городской совет Мадрида урегулировал рынок аренды электросамокатов, позволив в городе деятельность трех прокатных сервисов – амстердамской компании Dott, немецкой Tier Mobility и американской Lime.

Каждой компании разрешили сдавать в аренду по 2000 электросамокатов через приложение Uber.

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В то же время сервисы должны были предоставить властям Мадрида доступ к своим данным, а также урегулировать парковку самокатов и ограничения на их пользование в некоторых местах – например на пешеходных улицах или вблизи исторических парков.

По словам Мартинеса-Алмейды, Lime, Dott и Tier Mobility не выполнили эти условия, поэтому с октября 2024 года их лицензии будут аннулированы, а другим сервисам проката электросамокатов выдавать лицензии не планируют.

"Рынок оказался неспособным соответствовать требованиям, установленным мэрией для обеспечения наивысшего уровня безопасности для граждан", – констатировал мэр испанской столицы.

Мадрид – не первый крупный город, который идет на такие ограничения.

В прошлом году Париж стал первой европейской столицей, где после общественных консультаций запретили прокат электросамокатов.

В Латвии с апреля 2024 года запрещено выезжать на проезжую часть на незарегистрированном самокате, и к самокатам применяются скоростные ограничения.