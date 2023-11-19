Эрдоган после визита в Берлин раскритиковал власти Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего первого за три года визита в Берлин резко раскритиковал власти Германии.

Его заявление приводит агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Весь западный мир, крестоносная империалистическая структура вместе. К сожалению, я увидел это во время своего визита (в Германию – ред.) накануне вечером. Я увидел это и в президенте (Франке-Вальтере Штайнмайере – ред.)", – сказал Эрдоган.

Он призвал Германию способствовать освобождению "10 000 заложников, находящихся в руках Израиля".

"Германия, сделайте шаг для их выдачи, а мы приложим усилия в отношении тех, кто находится в руках ХАМАС", – заявил турецкий президент.

Что имел в виду Эрдоган, непонятно. По данным ООН, в июле текущего года в израильских тюрьмах удерживали 1500 палестинцев.

Напомним, 17 ноября Эрдоган впервые за три года прибыл в Германию с официальным визитом. В Берлине он встретился з немецким президентом Штайнмайером и канцлером Шольцом.

Перед встречей с Шольцом он выступил с критикой действий Израиля в секторе Газа.