Стефанчук поговорил со спикером Джонсоном о снятии ограничений на дальнобойные удары по РФ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу со своим американским коллегой Майком Джонсоном, во время которой, в частности речь шла о снятии ограничений на дальнобойные удары вглубь российской территории.

Об этом Стефанчук написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи спикер ВР подчеркнул ценность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины и отметил важность беспрецедентной помощи со стороны США.

"Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, рассказал о последних террористических атаках, к которым прибегла Россия. Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений", – написал Стефанчук.

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Он также призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса.

Кроме того, на встрече речь шла о списке самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, вопрос усиления санкций против РФ, а также ситуации в энергетической сфере, учитывая атаки РФ по критической инфраструктуре Украины.

Ранее в Белом доме отмечали, что Украина не сможет поразить большинство российских аэродромов даже с разрешением на применение ATACMS.

В Пентагоне накануне также заявили, что США не меняли своей политики ограничений использования предоставляемого ими оружия для ударов в глубине российской территории.

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