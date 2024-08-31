Минюст и Трамп спорят, как судить экс-президента США за вероятное вмешательство в выборы 2020 года

Адвокаты Дональда Трампа и специального прокурора Министерства юстиции США Джека Смита разошлись во мнениях относительно дальнейших действий по делу о вмешательстве экс-президента в выборы 2020 года, связанной со штурмом Капитолия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ABC News.

Представители прокуратуры отказались предлагать конкретные сроки рассмотрения федерального дела против Трампа, оставив это на усмотрение судьи. Зато адвокаты экс-президента предлагают отложить слушания до завершения нынешних выборов в ноябре 2024-го.

Кроме того, Смит призвал судью прежде всего поставить на рассмотрение вопрос о решении Верховного суда США относительно президентского иммунитета и то, как это может повлиять на дело, причем сделать это в письменном порядке для ускорения процесса.

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А адвокаты Трампа предлагают сначала рассмотреть законность назначения самого Смита (они утверждают, что спецпрокуроров должен утверждать Конгресс) и предложили для этого декабрь 2024 года. Кроме того, защита экс-президента хочет ходатайствовать о закрытии дела вообще.

Ранее на этой неделе Минюст США скорректировал обвинительное заключение по федеральному делу против Трампа, связанному с намерениями повлиять на результаты выборов 2020 года и событиями 6 января 2021-го, когда несколько тысяч его сторонников штурмовали Капитолий.

Это пришлось сделать после того, как Верховный суд США в резонансном решении установил новые границы президентского иммунитета, запретив уголовное преследование первого лица за "официальные действия на посту".

Кроме того, специальный прокурор Джек Смит призвал федеральный апелляционный суд возобновить дело против Трампа относительно ненадлежащего хранения секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.