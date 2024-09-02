СМИ: Турция подала заявку на вступление в БРИКС, может присоединиться в октябре

Турция уже некоторое время назад официально начала процедуру вступления в группу стран БРИКС, подав заявку на присоединение.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам осведомленных собеседников, Анкара официально подала запрос на присоединение к группе БРИКС (Бразилия-Россия-Индия-Китай-ПАР), стремясь развивать и укреплять связи со странами вне политического Запада, хотя публично об этом еще не сообщали.

Это связано с убеждением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что баланс сил в мире меняется, и он хочет в этих условиях иметь хорошо развитые контакты со всеми сторонами "многополярного мира", не отказываясь и от своих обязательств члена НАТО.

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Заявка на присоединение якобы была подана уже несколько месяцев назад на фоне "разочарования" перспективами сближения с ЕС, а также спорами со странами НАТО из-за того, что Анкара продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на ее полномасштабную войну против Украины.

В Анкаре считают, что благодаря членству смогли бы улучшить экономическое сотрудничество с РФ и Китаем и стать торговым хабом на границе Азии и Европы, в том числе "газовым хабом" для экспорта газа из России и Центральной Азии.

"Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если будет одновременно улучшать отношения и с Востоком, и с Западом... Все другие варианты будут не на пользу Турции", – заявил Эрдоган в эти выходные.

Недавно к БРИКС присоединились дополнительные четыре члена – Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет, ожидается присоединение также Саудовской Аравии, а также близкого партнера Турции Азербайджана, который уже подал заявку, Малайзии и Таиланда.

По данным источников, следующее расширение БРИКС могут обсудить на ее саммите 22-24 октября, который должен проходить в российской Казани.

БРИКС считают геополитическим оппонентом группы G7 и "западным" финансовым учреждениям, как Всемирный банк и МВФ. Новые члены могут претендовать на финансирование через банк развития и пользоваться преимуществами членства для развития торговли.

В начале лета глава МИД Турции говорил о сближении с БРИКС из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Напомним, в начале августа 2024 года Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Соглашение о ЗСТ подписали еще 3 февраля 2022 года, а подготовка к этому велась 15 лет.