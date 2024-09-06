Зеленский и Шольц провели встречу в Германии после "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу в Германии, куда Зеленский отправился для участия во встрече Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал канцлеру о ситуации на фронте и последствиях российских ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

Президент поблагодарил Шольца за помощь, которую системно предоставляет Германия.

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Он отдельно отметил, что правительство Германии заказало дополнительные системы ПВО различной конфигурации для укрепления Вооруженных Сил, а также решение о передаче Украине дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5, объявленное на заседании в формате "Рамштайн".

Также лидеры говорили о реализации двустороннего соглашения по безопасности, расширении сотрудничества в оборонной отрасли, в частности совместное производство вооружений, а также подготовке второго Саммита мира.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 4 сентября подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.

Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности. Ранее о поставках систем IRIS SLM-T сообщало агентство Reuters.