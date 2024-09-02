Эстонии с новыми планами НАТО придется тратить на оборону до 5% ВВП

Новые планы по оборонной способности НАТО могут означать для Эстонии рост оборонных расходов до 4-5% ВВП.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом в телеэфире заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Певкур пояснил, что в июле страны-члены Североатлантического альянса получили целевые показатели, на которые им необходимо выйти для возможности выполнения оборонных планов НАТО.

По его словам, для Эстонии выполнение этих целей в полном объеме в сочетании с оборонным планом страны может означать рост расходов на оборону до 5% ВВП.

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Новые планы охватывают период до 2044 года, и министр должен будет на правительственном заседании привести ориентировочную смету расходов по годам в соответствии со временем, когда нужно выйти на определенные целевые показатели. Эти суммы могут варьироваться.

"Если исходить сугубо из того, что указано в планах, то рискну спрогнозировать – хотя мы не знаем, что дальше будет с ВВП и возможны изменения в абсолютных цифрах – что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть в диапазоне 4,5-5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые способности", – отметил Певкур.

Сейчас Эстония – одна из стран НАТО с наибольшими расходами на оборону, они составляют около 3% ВВП.

В то же время глава оборонного комитета парламента Калев Стойческу высказал мнение, что союзникам следует учитывать, что Эстония – сравнительно небольшая страна на фоне многих других, и стоит задуматься о том, чтобы большие союзники делились своими возможностями с меньшими, а инвестиции происходили не только в оружие, но и гражданскую компоненту обороны.

Певкур отметил, что консультации между союзниками еще продолжаются и, возможно, страны действительно договорятся делиться определенными способностями друг с другом.

По его словам, окончательно утвердить планы собираются летом-осенью 2025 года.

Ранее Ханно Певкур заявил, что с 2026 года оборонные расходы Эстонии вырастут до около 4% ВВП.

Польша, которая в НАТО на первом месте по расходам на оборону относительно размера экономики, в 2025 году хочет увеличить их до рекордных 4,7% ВВП.