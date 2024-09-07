Латвия проведет международный саммит коалиции дронов

В начале следующего года в Латвии состоится международный саммит, призванный популяризировать деятельность коалиции дронов.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам латвийского министра, для того, чтобы помочь Украине получить преимущество в использовании беспилотных летательных аппаратов, создать надежные цепочки поставок компонентов и развивать производство дронов в странах НАТО, необходимо способствовать деятельности коалиции дронов и обмениваться информацией об инновациях в области беспилотных летательных аппаратов.

Спрудс подчеркнул, что саммит в Латвии станет местом встречи руководства коалиции, экспертов из разных стран, представителей государств и индустрии дронов.

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Глава Минобороны также сообщил, что Латвия выделит в 2025 году международной коалиции дронов 20 млн евро и заключила с Украиной договор об обучении украинских солдат пилотированию беспилотных аппаратов.

Спрудс призвал участников контактной группы оказать поддержку Украине, обеспечивая ее дронами и сделав финансовый вклад в фонд коалиции для поддержки производства новых беспилотных аппаратов.

Ранее Спрудс рассказал о новой программе подготовки украинских операторов дронов.

Сообщалось также, что в 2025 году Латвия, как и в текущем году, выделит 20 млн евро для международной коалиции дронов, призванной укрепить оборонный потенциал Украины.