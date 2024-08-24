Латвия выделит 20 млн евро для "коалиции дронов" и в 2025 году

В 2025 году Латвия, как и в текущем году, выделит 20 млн евро для международной коалиции дронов, призванной укрепить оборонный потенциал Украины.

Сообщение агентства LETA приводит Delfi, передает "Европейская правда".

Министры обороны Латвии и Украины Андрис Спрудс и Рустем Умеров также обсудили недавнее соглашение между странами о подготовке украинских солдат по программе управления дронами. Первые украинские пилоты уже начали обучение в Латвии.

"Будь то разведывательные операции или атаки на конкретные цели, украинские вооруженные силы доказали высокую эффективность дронов в борьбе с врагом", – подчеркнул Спрудс.

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Глава Минобороны также встретился с министром стратегических отраслей промышленности Украины Анной Гвоздяр, чтобы обсудить сотрудничество в области оборонной промышленности и развитие новых технологических возможностей для обеспечения победы Украины.

Как сообщалось, Латвия ежегодно до 2026 года будет выделять на поддержку Украины 0,25% валового внутреннего продукта, что составляет около 10% оборонного бюджета.

В этом году Минобороны выделило "коалиции дронов" 20 млн евро, в том числе более 10 млн евро предназначено для закупки аппаратов у латвийских предприятий оборонной промышленности.

Перед визитом Спрудс говорил, что Латвия подготовила крупнейшую партию беспилотников от местных производителей для отправки в Украину.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".

В 2024 году Латвия предоставит Украине военную поддержку на около 112 миллионов евро. Она также обязалась ежегодно выделять 0,25% от своего ВВП на помощь Киеву.