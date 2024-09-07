Латвія проведе міжнародний саміт коаліції дронів

На початку наступного року в Латвії відбудеться міжнародний саміт, покликаний популяризувати діяльність коаліції дронів.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами латвійського міністра, для того, щоб допомогти Україні здобути перевагу у використанні безпілотних літальних апаратів, створити надійні ланцюжки поставок компонентів і розвивати виробництво дронів у країнах НАТО, необхідно сприяти діяльності коаліції дронів та обмінюватися інформацією про інновації в галузі безпілотних літальних апаратів.

Спрудс підкреслив, що саміт у Латвії стане місцем зустрічі керівництва коаліції, експертів із різних країн, представників держав та індустрії дронів.

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Очільник Міноборони також повідомив, що Латвія виділить 2025 року міжнародній коаліції дронів 20 млн євро й уклала з Україною договір про навчання українських солдатів пілотування безпілотних апаратів.

Спрудс закликав учасників контактної групи надати підтримку Україні, забезпечуючи її дронами і зробивши фінансовий внесок у фонд коаліції для підтримки виробництва нових безпілотних апаратів.

Раніше Спрудс розповів про нову програму підготовки українських операторів дронів.

Повідомляли також, що у 2025 році Латвія, як і в поточному році, виділить 20 млн євро для міжнародної коаліції дронів, покликаної зміцнити оборонний потенціал України.