Минобороны Латвии: Страна будет готовить украинских операторов дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал о новой программе подготовки украинских операторов дронов и акцентировал, что Украина может использовать предоставленные дроны по территории России "на законных основаниях".

Об этом он рассказал во время интервью "Суспільному", пишет "Европейская правда".

Спрудс рассказал журналистам, что в прошлом году Латвия подготовила около 4 тысяч украинских военных и акцентировал – страна готова подготовить примерно такое же количество и в этом году.

"Из нового – мы начали программу подготовки пилотов БПЛА", – поделился он.

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Также глава оборонного ведомтсва акцентировал, что Латвия серьезно готовится к участию в Коалиции дронов, а с той партией 1400 беспилотников – страна в целом передала Украине уже 3 тысячи дронов.

Журналисты спросили Спрудса, могут ли украинские Силы обороны использовать предоставленные дроны для ударов по территории России, на что он ответил: "Украина имеет полное право защищаться".

"Оружие, которое мы предоставляем, может быть использовано на законных основаниях против законных целей в РФ", – подчеркнул он.

Сообщалось также, что в 2025 году Латвия, как и в текущем году, выделит 20 млн евро для международной коалиции дронов, призванной укрепить оборонный потенциал Украины.

25 августа Латвия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по кибербезопасности, который создаст юридические рамки для сотрудничества и обеспечит использование технических и человеческих ресурсов в этой сфере.

Также известно, что с 3 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить масштабные государственные военные учения "Namejs 2024", организованные Национальными вооруженными силами.