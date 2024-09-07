Глава МИД Германии критикует партию Шольца за колебания в поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу обвинила социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца в ослаблении поддержки Украины.

Заявление Бербок приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Руководительница немецкого внешнеполитического ведомства выступала на партийном собрании в городе Потсдаме, столице земли Бранденбурга. В Бранденбурге 22 сентября должны состояться земельные выборы.

Бербок заявила, что рассчитывала на то, что премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке и в дальнейшем будет поддерживать Украину, но была встревожена после того, как региональное отделение СДПГ колебалось относительно поставок оружия в Украину во время предвыборного опроса избирателей.

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В документе, о котором идет речь, СДПГ ответила "нейтрально" на заявление: "Бранденбург должен работать над тем, чтобы Германия продолжала поставлять оружие в Украину".

Бербок сказала, что ее беспокоит, как Шольц, проживающий в Потсдаме, должен голосовать на предстоящих выборах.

Она спросила: "За кого, собственно, он должен голосовать в Бранденбурге 22 сентября?"

Если Войдке и его партия не скорректируют свой курс, Шольцу придется голосовать за "зеленых", пошутила министр.

Как известно, после успеха на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) нарастила популярность в земле Бранденбург, где через две недели также будут выборы.

Стоит отметить, что накануне президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу в Германии.