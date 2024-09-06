Ультраправі і соціал-демократи Шольца наростили рейтинги перед виборами у землі Бранденбург

Після успіху на земельних виборах у Саксонії і Тюрингії ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) наростила популярність у землі Бранденбург, де за два тижні також будуть вибори.

Про це свідчать результати опитування дослідницького інституту Infratest dimap на замовлення політичного журналу ARD "Kontraste", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Якби вибори до парламенту відбулися наступної неділі, "АдН" отримала б 27%. Порівняно з липневим опитуванням Infratest dimap, партія набрала чотири відсоткові пункти, так само як і Соціал-демократична партія (СДПН) канцлера Олафа Шольца, яка зараз має 23%.

Християнсько-демократичний союз втратив один пункт і набирає 18%. Ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), який вперше бере участь у виборах, може розраховувати на 15% голосів – це на один відсотковий пункт менше, ніж у липневому опитуванні.

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Підтримка "Зелених" впала: вони втратили два відсоткових пункти і зараз мають 5%, згідно з опитуванням. На земельних виборах 2019 року "Зелені" отримали 10,8%. Ліва партія має 4%, BVB / Вільні виборці – 3%, що означає, що вони не потраплять до парламенту.

Нагадаємо, у Тюрингії ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%. Крім того, після уточнення результатів ультраправі втратили меншість, яка могла б блокувати утворення коаліції без них.