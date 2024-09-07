Белый дом: Должны серьезно воспринимать попытки России повлиять на выборы в США

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американцы должны воспринимать серьезно намерения РФ вмешаться в американские выборы.

Об этом Кирби сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

По его словам, "нет никаких сомнений в том, что Путин пытается „посеять раздор" среди американцев с помощью дезинформации и пропаганды.

Американцы должны воспринимать это серьезно, подчеркнул чиновник Белого дома.

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Кирби отметил, что угроза вмешательства России в выборы сейчас "более изощренная", чем в предыдущие избирательные кампании.

"Они используют искусственный интеллект, в одном из случаев финансировали компанию, расположенную в США, в Теннесси, так что речь идет не только о российских ботах, троллях и поддельных персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали гораздо более изощренными", – отметил представитель президентской администрации.

Он добавил, что полагается на следственные органы в этом вопросе.

"Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и будем принимать соответствующие меры", – резюмировал Кирби.

Ранее Путин заявил, что его фаворитом на выборах в США был глава Белого дома Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то РФ тоже ее поддержит.

В ответ в Белом доме посоветовали Москве прекратить вмешиваться в президентские выборы в США.