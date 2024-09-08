Глава ЦРУ призвал Запад не пугаться ядерных угроз Кремля

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что западные лидеры не должны быть запуганы угрозами Кремля о ядерной эскалации.

Об этом он сказал в субботу, 7 сентября, на мероприятии издания Financial Times в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Бернс напомнил о ядерных угрозах России осенью 2022 года как пример того, что их не всегда следует воспринимать буквально.

"Путин – задирака. Он будет продолжать время от времени бряцать оружием. Мы не можем позволить себе быть запуганными этим бряцанием", – подчеркнул глава ЦРУ.

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В то же время он отметил, что к риску эскалации не нужно относиться легкомысленно, и признал, что в 2022 году в ЦРУ на самом деле существовало убеждение, что Россия может применить тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине.

"Был момент осенью 2022 года, когда, по моему мнению, существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия", – поделился Бернс, имея в виду наступление Украины в Херсонской области и вытеснение российских сил с правого берега Днепра.

Он вспомнил, что тогда президент США Джо Байден в ноябре 2022-го отправил его в Турцию передать предупреждение главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину о "последствиях такой эскалации".

О встрече Бернса и Нарышкина стало известно постфактум, причем, по данным СМИ, речь шла о готовности США применить неядерное оружие против российских целей, но с потенциально "значительными последствиями".

Глава ЦРУ впервые выступал на совместном мероприятии с директором британской разведки МИ6 Ричардом Муром, где они в частности рассказали о влиянии операции Вооруженных Сил Украины в Курской области на российские элиты.