Главы разведок США и Британии рассказали о влиянии Курской операции ВСУ на элиты в РФ

Курская наступательная операция украинских Вооруженных сил посеяла сомнения у российской элиты, заявили руководители разведывательных служб США и Великобритании Билл Бернс и глава Ричард Мур.

С соответствующим заявлением они выступили на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает "Европейская правда".

В частности, директор американского ЦРУ Бернс сказал, что Курская операция была "значительным тактическим достижением", которое подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России.

"Это вызвало вопросы... ...у всей российской элиты о том, к чему все это приведет", – сказал он.

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В свою очередь глава британской Mi-6 Мур сказал, что это был "типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев...чтобы попытаться изменить ход игры".

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.

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