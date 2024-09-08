Глава ЦРУ закликав Захід не лякатись ядерних погроз Кремля

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що західні лідери не повинні бути залякані погрозами Кремля про ядерну ескалацію.

Про це він сказав у суботу, 7 вересня, на заході видання Financial Times у Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Бернс нагадав про ядерні погрози Росії восени 2022 року як приклад того, що їх не завжди слід сприймати буквально.

"Путін – задирака. Він буде продовжувати час від часу брязкати зброєю. Ми не можемо дозволити собі бути заляканими цим брязканням", – підкреслив глава ЦРУ.

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Водночас він наголосив, що до ризику ескалації не потрібно ставитись легковажно, і визнав, що у 2022 році в ЦРУ насправді існувало переконання, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні.

"Був момент восени 2022 року, коли, на мою думку, існував реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї", – поділився Бернс, маючи на увазі наступ України в Херсонській області та витіснення російських сил із правого берега Дніпра.

Він згадав, що тоді президент США Джо Байден у листопаді 2022-го відправив його до Туреччини передати попередження главі Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєю Наришкіну про "наслідки такої ескалації".

Про зустріч Бернса і Наришкіна стало відомо постфактум, причому, за даними ЗМІ, йшлось про готовність США застосувати неядерну зброю проти російських цілей, але з потенційно "значними наслідками".

Глава ЦРУ вперше виступав на спільному заході з директором британської розвідки МІ6 Річардом Муром, де вони зокрема розповіли про вплив операції Збройних Сил України в Курській області на російські еліти.