Румыния подтвердила залет "Шахеда" на свою территорию, поднимала F-16

Во время российского обстрела Украины в ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел российский беспилотник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Оборонное ведомство отметило, что после предупреждений жителей приграничных уездов Тулча и Констанца о возможной воздушной угрозе Военно-воздушные силы Румынии подняли два истребителя F-16 "для мониторинга воздушной обстановки".

"Во время этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила маршрут беспилотника, который появился в национальном воздушном пространстве и покинул национальную территорию в направлении Украины", – говорится в сообщении.

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Румынская сторона предполагает, что беспилотник мог упасть в безлюдной местности в районе села Периправа в уезде Тулча, где в настоящее время осуществляется поисковая операция.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими международному праву", – подчеркнуло Минобороны Румынии.

Воздушные силы Украины ранее также заявили о нарушении российскими беспилотниками румынского воздушного пространства.

Это не впервые возле украинской границы в Румынии фиксируют угрозу падения российских дронов. К примеру, в июле на фоне массированной воздушной атаки Румыния поднимала истребители F-16.