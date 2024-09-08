Румунія підтвердила заліт "Шахеда" на свою територію, піднімала F-16

Під час російського обстрілу України в ніч проти 8 вересня в повітряний простір Румунії залетів російський безпілотник.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Оборонне відомство зазначило, що після попереджень жителів прикордонних повітів Тулча і Констанца про можливу повітряну загрозу Військово-повітряні сили Румунії підняли два винищувачі F-16 "для моніторингу повітряної обстановки".

"Під час цих подій система радіолокаційного спостереження виявила і відстежила маршрут безпілотника, який з'явився в національному повітряному просторі і покинув національну територію в напрямку України", – йдеться в повідомленні.

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Румунська сторона припускає, що безпілотник міг упасти в безлюдній місцевості в районі села Періправа в повіті Тулча, де нині здійснюється пошукова операція.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать міжнародному праву", – підкреслило Міноборони Румунії.

Повітряні сили України раніше також заявили про порушення російськими безпілотниками румунського повітряного простору.

Це не вперше біля українського кордону в Румунії фіксують загрозу падіння російських дронів. Приміром, у липні на тлі масованої повітряної атаки Румунія піднімала винищувачі F-16.