Испания предоставит политическое убежище лидеру венесуэльской оппозиции

Лидер оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес, который отправился в Испанию после открытых против него на родине уголовных производств, получит в этой стране политическое убежище.

Об этом журналистам в воскресенье, 8 сентября, заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

Глава испанского МИД подтвердил, что по просьбе Гонсалеса его вывезли в Испанию на самолете испанских Военно-воздушных сил.

Это произошло после того, как на прошлой неделе в Венесуэле выдали ордер на его арест по обвинению в терроризме, заговоре и других преступлениях, связанных с президентскими выборами.

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"Он (Гонсалес. – Ред.) также попросил право на убежище, которое, конечно, испанское правительство собирается рассмотреть и предоставить", – сказал испанский министр, добавив, что поговорил с лидером оппозиции Венесуэлы и заверил его в приверженности „политическим правам всех венесуэльцев".

Альбарес подтвердил, что позиция Испании по выборам в Венесуэле "абсолютно не изменилась".

"Мы подтверждаем наше требование, чтобы были представлены протоколы, чтобы их можно было проверить, и что мы не признаем победу, если этого не будет сделано. Испания всегда будет поддерживать диалог и переговоры между правительством и оппозицией для достижения мирного решения между венесуэльцами", – сказал министр.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

Западные и латиноамериканские государства заявили, что непрозрачность в подсчете голосов ставят под сомнение победу якобы Мадуро на выборах, и призвали власти страны опубликовать подробные результаты по избирательным участкам. Этого до сих пор не произошло.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. Европейский Союз решил не признавать демократической легитимности Мадуро как президента Венесуэлы.