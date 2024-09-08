На востоке Австрии пожарные полчаса освобождали птицу из водосточной трубы

В городе Эбрайхсдорф на востоке Австрии пожарных вызвали утром в воскресенье, 8 сентября, для спасения птицы, которая застряла в водосточной трубе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Heute.

В воскресенье утром пожарную команду Эбрайхсдорфа вызвали из-за сообщения о птице, застрявшей в водосточной трубе многоквартирного дома.

Командир бригады Михаэль Дитцер объяснил, что птица застряла на высоте около восьми метров над землей.

Реклама:

Сначала пожарные пытались добраться до птицы с помощью поворотной лестницы, но та начала двигаться по трубе.

В конце концов чрезвычайники изъяли кусок желоба на земле и освободили птицу. Тот сразу же воспользовался возможностью и улетел прочь. Операция длилась около 30 минут.

В прошлом году в чешском городе Брно полицейские несколько часов пытались поймать страуса по имени Эд, сбежавшего из вольера.

А в 2020-м спасатели на севере Германии осуществили операцию по спасению молодой совы, которая оказалась в ловушке в 40-метровом колодце.