В Германии провели операцию по спасению совы, которая "застряла" в 40-метровом колодце

Спасатели на севере Германии провели операцию по спасению молодой совы, которая оказалась в ловушке в 40-метровом колодце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

Инцидент произошел в городке Бад-Зегеберг, что в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В субботу утром обеспокоенный гражданин сообщил полиции, что услышал звуки животного из глубокого колодца, который расположился на территории бывшего замка. После этого на место отправилась спасательная команда.



Сначала спасатели не могли увидеть птицу в колодце. Они спустили вниз специальное измерительное оборудование для проверки воздуха и обнаружили низкое содержание кислорода. Через некоторое время птицу заметили благодаря фонарям и биноклю.

Спасатели спустили вниз кислородный баллон с трубками, чтобы птице было чем дышать. Затем спасатель спустился на дно и вытащил птицу наружу.





Вся операция по спасению длилась три с половиной часа. Участие в ней приняли более 20 человек.

Птицу временно передали в местный природный парк, который заявил, что в понедельник сова еще была ослаблена, но во вторник ее вернут в природу.