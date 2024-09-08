На сході Австрії пожежники пів години визволяли птаха з водостічної труби
У місті Ебрайхсдорф на сході Австрії пожежників викликали вранці в неділю, 8 вересня, для порятунку птаха, який застряг у водостічній трубі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Heute.
У неділю вранці пожежну команду Ебрайхсдорфа викликали через повідомлення про птаха, що застряг у водостічній трубі багатоквартирного будинку.
Командир бригади Міхаель Дітцер пояснив, що птах застряг на висоті близько восьми метрів над землею.
Спершу пожежники намагалися дістатися до птаха за допомогою поворотної драбини, але той почав рухатись трубою.
Зрештою надзвичайники вилучили шматок ринви на землі та звільнити птаха. Той одразу ж скористався можливістю і полетів геть. Операція тривала близько 30 хвилин.
Минулого року в чеському місті Брно поліцейські кілька годин намагались зловити страуса на ім’я Ед, що втік із вольєра.
А у 2020-му рятувальники на півночі Німеччини здійснили операцію з порятунку молодої сови, яка опинилася в пастці у 40-метровому колодязі.