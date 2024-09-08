На сході Австрії пожежники пів години визволяли птаха з водостічної труби

У місті Ебрайхсдорф на сході Австрії пожежників викликали вранці в неділю, 8 вересня, для порятунку птаха, який застряг у водостічній трубі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Heute.

У неділю вранці пожежну команду Ебрайхсдорфа викликали через повідомлення про птаха, що застряг у водостічній трубі багатоквартирного будинку.

Командир бригади Міхаель Дітцер пояснив, що птах застряг на висоті близько восьми метрів над землею.

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Спершу пожежники намагалися дістатися до птаха за допомогою поворотної драбини, але той почав рухатись трубою.

Зрештою надзвичайники вилучили шматок ринви на землі та звільнити птаха. Той одразу ж скористався можливістю і полетів геть. Операція тривала близько 30 хвилин.

Минулого року в чеському місті Брно поліцейські кілька годин намагались зловити страуса на ім’я Ед, що втік із вольєра.

А у 2020-му рятувальники на півночі Німеччини здійснили операцію з порятунку молодої сови, яка опинилася в пастці у 40-метровому колодязі.