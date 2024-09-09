Крупнейший аэропорт Швеции закрывали из-за неизвестных беспилотников

Крупнейший аэропорт Швеции вблизи Стокгольма на несколько часов остановил прием и отправку рейсов из-за неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Управление гражданской авиации сообщило, что в начале суток в районе аэропорта "Арланда" заметили неизвестные беспилотники – по меньшей мере четыре аппарата разного размера, но неустановленного типа.

В 2 часа ночи решили приостановить работу аэропорта, в связи с чем пять рейсов отправили приземляться в ближайшие аэропорты – возле городов Ничепинг и возле Гетеборга.

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В 03:30 работу аэропорта возобновили. Полиция начала расследование в связи с препятствованием работе аэропорта.

"Мы подозреваем, что это был умышленный поступок, но не могу сказать, с какой целью. Из соображений конфиденциальности расследования мы не хотим вдаваться в детали", – сказал представитель полиции Даниэль Викдаль.

В Вооруженных силах Швеции подтвердили, что знают об инциденте и взаимодействуют с администрацией аэропорта.

Напомним, полиция безопасности Швеции объявила о росте угрозы российских диверсий на территории страны, а компании ОПК уже зафиксировали ряд подозрительных случаев.

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