В Латвии в субботу разбился российский военный дрон

На востоке Латвии в субботу, 7 сентября, разбился российский военный дрон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило латвийское Министерство обороны.

По сообщению оборонного ведомства, инцидент зафиксировали в субботу в Резекненском крае на востоке Латвии.

Ответственные службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента, но, по предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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7. septembrī Rēzeknes novadā ir nokritis krievu bezpilota lidaparāts. Šobrīd @Latvijas_armija un citi atbildīgie dienesti turpina veikt izmeklēšanu par notikušā incidenta apstākļiem. Pēc pirmatnējiem datiem tas ir militārās nozīmes Krievijas Federācijas bezpilota lidaparāts.(1/3) pic.twitter.com/IYVoZftYww – AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) September 8, 2024

Латвийские Силы обороны, в соответствии с установленными процедурами, проинформировали об инциденте чиновников, правоохранителей и командование НАТО. Сейчас продолжается расследование инцидента.

Насколько известно, это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда военный дрон России нарушает воздушное пространство Латвии.

Министр обороны страны Андрюс Спрудс на этом фоне подчеркнул, что Латвии необходимо продолжать начатую работу по укреплению восточной границы, в частности развивать возможности противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о необходимости коллективного реагирования на подобные инциденты с российскими дронами, поскольку "количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет".

А глава латвийского МИД Байба Браже анонсировала вызов представителя посольства России в понедельник, 9 сентября, напомнив, что инцидент с российским дроном также произошел в Румынии.