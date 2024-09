Глава МИД Литвы: Дроны РФ падают на территории НАТО из-за нашего бездействия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис упрекнул союзников по НАТО, чье бездействие, по его словам, привело к беспрепятственному падению российских средств атаки на территории стран Альянса.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сегодня считаются рутиной.

"Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность", – отметил Ландсбергис, комментируя, очевидно, последние эпизоды с падением российских дронов на территории Латвии и Румынии.

Он добавил, что Литва, конечно, будет поддерживать решительный ответ союзников.

Incidents unthinkable 3 yrs ago are now treated as routine. Nothing should be landing on Ukraine, or Latvia, or anywhere on NATO territory, but this is the new reality our inaction has allowed to emerge. Lithuania will of course be supporting a strong allied response.