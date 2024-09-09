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Глава МИД Литвы: Дроны РФ падают на территории НАТО из-за нашего бездействия

Новости — Понедельник, 9 сентября 2024, 09:05 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис упрекнул союзников по НАТО, чье бездействие, по его словам, привело к беспрепятственному падению российских средств атаки на территории стран Альянса.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сегодня считаются рутиной.

"Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность", – отметил Ландсбергис, комментируя, очевидно, последние эпизоды с падением российских дронов на территории Латвии и Румынии.

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Он добавил, что Литва, конечно, будет поддерживать решительный ответ союзников.

После российской атаки против Украины в ночь на воскресенье Румыния заявила, что беспилотник нарушил ее воздушное пространство, и ищет его обломки на своей территории.

В Латвии также заявили, что обнаружили разбитый военный дрон РФ на востоке страны и проводят расследование.

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