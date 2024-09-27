Премьер Грузии не отказался использовать войну в Украине в предвыборной агитации

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал понять, что его партия не откажется от использования войны в Украине в своих предвыборных целях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной кампании представила серию уличных баннеров и видеоролик, где превращенные в руины украинские города изображены рядом с мирными городами Грузии.

В ответ на критику со стороны МИД Украины Ираклий Кобахидзе заявил, что считает принципиальным сравнение войны в Украине и мира в Грузии.

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Журналисты спросили, как бы он оценил, если бы Украина использовала кадры Сухуми в предвыборных целях.

"Я помню, что украинцы активно использовали эти кадры с разной, в том числе и с юмористической целью, но это другой вопрос. Сегодня мы говорим о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022 году", – сказал он.

Кобахидзе вспомнил события августовской войны 2008 года и обвинил в начале войны "режим Саакашвили".

"Да, Россия оккупировала наши территории, но войну начал режим Саакашвили. И сейчас в случае прихода к власти коллективное "Национальное движение" через неделю откроет второй фронт в Грузии.

Почему Россия не вошла в Грузию в 2022 году? У вас есть объяснение? Мы спасли, да! Мы спасли Грузию, и если бы мы следовали требованиям, которые выдвигались высшими должностными лицами украинского руководства, войска России вошли бы в Грузию в 2022 году", – заявил Кобахидзе.

Министерство иностранных дел Украины осудило и назвало недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

"Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте – „нормальная жизнь" в Грузии.

Это серия однотипных плакатов и видеоролик, где кадрам разрушений в Украине противопоставляют целые грузинские города, фонтаны и новые автобусы.

Подписи на баннерах призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне". Кое-где часть плаката с фото разрушений дополнена номерами в избирательных списках оппозиционных прозападных партий.

За день до этого грузинская делегация в Генеральной ассамблее ООН не присоединилась к аплодисментам значительной части присутствующих, когда президент США Джо Байден говорил о необходимости продолжать поддержку Украины.