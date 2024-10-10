Норвегия поможет Украине с жильем для переселенцев

Руководители норвежских компаний Itera, Moelven и EksFin встретились с членами правления Украинской финансовой жилищной компании (Укрфинжилье) и обсудили возможности реализации пилотного проекта "Жилье для Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Укрфинжилья, передает "Европейская правда".

Норвежские компании Itera, Moelven и EksFin запустили инициативу "Жилье для Украины", а реализация пилотного проекта уже запланирована в трех областях – Киевской, Полтавской и Кировоградской.

Эта инициатива направлена на обеспечение жильем временно перемещенных лиц.

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Проект "Жилье для Украины" предусматривает выделение общинами земельных участков под застройку, возможность приобрести жилые дома компании Moelven через "єОселю", а также – создание условий для полной интеграции переселенцев в новую социальную среду.

Как известно, программа доступной ипотеки "єОселя" стартовала в Украине в октябре 2022 года, ее реализуют Министерство экономики Украины совместно с Минцифрой и Укрфинжильем.

Недавно стало известно, что правительство Норвегии планирует направить около $23,6 млн на инвестиции Norfund (Норвежского инвестиционного фонда для развивающихся стран) в Украину.

В сентябре страна решила выделить дополнительные 48,28 млн евро в Международный фонд для Украины на закупку дронов и средств противовоздушной обороны.

А перед этим Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.