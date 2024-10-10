Норвегія допоможе Україні з житлом для переселенців
Керівники норвезьких компаній Itera, Moelven і EksFin зустрілися з членами правління Української фінансової житлової компанії (Укрфінжитло) та обговорили можливості реалізації пілотного проєкту "Житло для України".
Про це повідомила пресслужба Укрфінжитла, передає "Європейська правда".
Норвезькі компанії Itera, Moelven і EksFin запустили ініціативу "Житло для України", а реалізація пілотного проєкту вже запланована в трьох областях – Київській, Полтавській та Кіровоградській.
Ця ініціатива спрямована на забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб.
Проєкт "Житло для України" передбачає виділення громадами земельних ділянок під забудову, можливість придбати житлові будинки компанії Moelven через "єОселю", а також – створення умов для повної інтеграції переселенців у нове соціальне середовище.
Програма доступної іпотеки "єОселя" стартувала в Україні у жовтні 2022 року, її реалізують Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та Укрфінжитлом.
Нещодавно стало відомо, що уряд Норвегії планує спрямувати близько $23,6 млн на інвестиції Norfund (Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються) в Україну.
У вересні країна вирішила виділити додаткові 48,28 млн євро до Міжнародного фонду для України на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.
А перед цим Норвегія вже зробила внесок у закупівлю засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.