Норвегія допоможе Україні з житлом для переселенців

Керівники норвезьких компаній Itera, Moelven і EksFin зустрілися з членами правління Української фінансової житлової компанії (Укрфінжитло) та обговорили можливості реалізації пілотного проєкту "Житло для України".

Про це повідомила пресслужба Укрфінжитла, передає "Європейська правда".

Норвезькі компанії Itera, Moelven і EksFin запустили ініціативу "Житло для України", а реалізація пілотного проєкту вже запланована в трьох областях – Київській, Полтавській та Кіровоградській.

Ця ініціатива спрямована на забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб.

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Проєкт "Житло для України" передбачає виділення громадами земельних ділянок під забудову, можливість придбати житлові будинки компанії Moelven через "єОселю", а також – створення умов для повної інтеграції переселенців у нове соціальне середовище.

Програма доступної іпотеки "єОселя" стартувала в Україні у жовтні 2022 року, її реалізують Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та Укрфінжитлом.

Нещодавно стало відомо, що уряд Норвегії планує спрямувати близько $23,6 млн на інвестиції Norfund (Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються) в Україну.

У вересні країна вирішила виділити додаткові 48,28 млн євро до Міжнародного фонду для України на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.

А перед цим Норвегія вже зробила внесок у закупівлю засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.