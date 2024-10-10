СМИ: Пророссийские хакеры уже четвертый день атакуют Бельгию

Бельгия в течение четырех дней подвергается масштабным кибератакам, организованным пророссийскими хакерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

В четверг, 10 октября, группировка, известная как NoName057, осуществила кибератаки на несколько правительственных сайтов Бельгии.

Как проинформировало издание, были выведены из строя сайты бельгийской банковской федерации Febelfin, министерства экономики и порта Антверпен-Зебрюгге.

Реклама:

Также был атакован сайт бельгийского центра кибербезопасности.

Издание отметило, что считается, что намерение Бельгии приобрести САУ Caesar и передать их Украине спровоцировало недавние атаки, а веб-сайты не были взломаны с целью похищения информации.

Недавно стало известно, что правительство Бельгии рассмотрит предложение о приобретении и передаче Украине трех самоходных артиллерийских установок Caesar на сумму 12 млн евро.

В дополнение Бельгия также присоединилась к чешской инициативе по предоставлению Киеву артиллерийских боеприпасов и выделила на нее 200 миллионов евро.