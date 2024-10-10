Сикорский: Starlink для Украины финансирует Польша, а не Илон Маск

Интернет-терминалы Starlink для Украины финансирует только Польша, а не американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск.

Об этом в четверг, 10 октября, во время пресс-конференции заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, цитирует Polskie Radio, передает "Европейская правда".

По словам Сикорского, одним из ключевых факторов, который позволяет украинцам и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян – подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.

"Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, а не делает этого кто-то другой", – сказал он.

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В мае вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

В том же месяце в Пентагоне заявили, что предотвратили несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink, которыми управляет компания SpaceX Маска, на поле боя в войне с Украиной.

В июне Министерство обороны США продлило контракт с компанией SpaceX на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев.