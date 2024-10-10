Сікорський: Starlink для України фінансує Польща, а не Ілон Маск

Інтернет-термінали Starlink для України фінансує лише Польща, а не американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск.

Про це в четвер, 10 жовтня, під час пресконференції заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, цитує Polskie Radio, передає "Європейська правда".

За словами Сікорського, одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян – підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.

"Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить цього хтось інший", – сказав він.

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У травні віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Польща продовжуватиме оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.

Того ж місяця у Пентагоні заявили, що запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink, якими керує компанія SpaceX Маска, на полі бою у війні з Україною.

У червні Міністерство оборони США продовжило контракт з компанією SpaceX на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців.