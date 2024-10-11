Зеленский ознакомил Мелони со своим "планом победы"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони ознакомил ее со своим "планом победы".

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам президента, они с Мелони обсудили все аспекты его плана.

"Главное – это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", – отметил Зеленский.

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На встрече также шла речь о новом пакете безопасности для Украины.

Он поблагодарил итальянскую сторону за подготовку конференции по восстановлению Украины, а также за помощь в сфере безопасности, в частности, системы ПВО.

В четверг, 10 октября, Зеленский провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Он заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня".

Президент в частности раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.

Также отдельное внимание лидеры стран уделили внимание вопросу совместного производства оружия.