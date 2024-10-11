Зеленский: Вопрос возвращения пленных был главным на встрече с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вопрос возвращения домой пленных Россией украинцев был центральным во время встречи с Папой Римским Франциском.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, для всех в Украине остается чрезвычайно болезненными вопросами все, что касается пленных и депортированных людей.

"Это взрослые и дети, много гражданских, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях в России", – отметил он.

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Отдельно он сделал упор на пленных журналистах и рассказал, что накануне стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощины.

Он попросил Понтифика способствовать возвращению домой украинских журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, всех захваченных в плен. На встрече договорились, что Украина передаст список пленных журналистов.

"Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском. Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев", – заявил Зеленский.

"Нам известно, что в плену в России более 400 женщин. Точно подтверждено через Международный комитет Красного Креста и другие источники, что в плену находятся 1700 гражданских людей. По нашим данным, это число может быть существенно больше", – цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Президент акцентировал, что почти все, кто возвращается из плена, нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.

Как сообщалось, Зеленский имел более получасовой разговор с Папой Римским в Ватикане.

После частной беседы в зале Библиотеки и представления украинской делегации Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир – это хрупкий цветок". Президент Украины взамен подарил Понтифику картину маслом "Бучанское преступление. История Марички".

Накануне Зеленский прибыл в Рим и встретился с главой итальянского правительства Джорджией Мелони. На встрече он представил итальянскому премьеру мир "план победы".

Также в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.