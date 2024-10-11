Бербок: Путин не готов говорить с Шольцом

Глава Кремля Владимир Путин не готов к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцом по мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Глава немецкого МИД подчеркнула, что "Украина готова к справедливому миру".

В то же время она раскритиковала Путина за отказ от предложений о мирных переговорах.

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"Он отказывается принять мир и каждый день посылает новый сигнал в пользу войны и разрушения. Сейчас он даже не готов говорить с канцлером Германии по телефону", – акцентировала она.

По сообщению издания Die Zeit, немецкий канцлер рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.

В пятницу, 11 октября, президент Владимир Зеленский повторил в Берлине, что хотел бы завершения войны не позднее 2025 года, и заявил, что представит немецкому канцлеру Олафу Шольцу план, который поможет этого достичь.