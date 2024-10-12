Британия и Швейцария начнут переговоры об обновлении условий торговли

Представители Великобритании и Швейцарии в понедельник, 14 октября, начнут переговоры по обновлению условий соглашения о свободной торговле.

Как сообщает "Европейская правда", такое анонсировали в британском правительстве.

Обновление британско-швейцарского соглашения о свободной торговле, как ожидается, позволит включить в него сферу услуг, который составляет основу экономик обеих стран – тогда как действующее соглашение "сосредоточено преимущественно на торговле товарами".

Согласно официальной статистике, Швейцария является 10-м крупнейшим торговым партнером Великобритании и 7-м крупнейшим экспортным рынком.

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Общий товарооборот между нашими странами в 2023 году, по оценкам, составил 51 миллиард фунтов стерлингов, причем почти 30 миллиардов приходились именно на сферу услуг.

"Обновленное соглашение могло бы поддержать создание рабочих мест во всех странах и регионах Великобритании, в частности 120 тысяч рабочих мест в сфере услуг, непосредственно связанных с торговлей со Швейцарией", – говорится в сообщении.

Действующее торговое соглашение между Британией и Швейцарией в значительной степени базируется на соглашении между ЕС и Швейцарией от 1972 года и не охватывает цифровую сферу. Но в 2021 году 80% всех услуг, экспортируемых из Британии в Швейцарию, были предоставлены в цифровом формате.

После выхода из Европейского Союза Британия заключает двусторонние торговые соглашения, поскольку те, что действовали в рамках ЕС, потеряли для нее силу. С Украиной такое соглашение было заключено в 2020 году.

Тем временем Евросоюз параллельно ведет переговоры об обновлении отношений со Швейцарией, которые, как надеются стороны, завершатся до конца 2024 года.