Британія та Швейцарія розпочнуть переговори про оновлення умов торгівлі

Представники Великої Британії та Швейцарії в понеділок, 14 жовтня, розпочнуть переговори щодо оновлення умов угоди про вільну торгівлю.

Як повідомляє "Європейська правда", таке анонсували в британському уряді.

Оновлення британсько-швейцарської угоди про вільну торгівлю, як очікується, дозволить включити до неї сферу послуг, який становить основу економік обох країн – тоді як чинна угода "зосереджена переважно на торгівлі товарами".

Згідно з офіційною статистикою, Швейцарія є 10-м найбільшим торговельним партнером Великої Британії та 7-м найбільшим експортним ринком.

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Загальний товарообіг між нашими країнами у 2023 році, за оцінками, становитив 51 мільярд фунтів стерлінгів, причому майже 30 мільярдів припадали саме на сферу послуг.

"Оновлена угода могла б підтримати створення робочих місць в усіх країнах і регіонах Великої Британії, зокрема 120 тисяч робочих місць у сфері послуг, безпосередньо пов'язаних з торгівлею зі Швейцарією", – йдеться в повідомленні.

Чинна торговельна угода між Британією та Швейцарією значною мірою базується на угоді між ЄС та Швейцарією від 1972 року і не охоплює цифрову сферу. Але у 2021 році 80% усіх послуг, експортованих із Британії до Швейцарії, були надані в цифровому форматі.

Після виходу з Європейського Союзу Британія укладає двосторонні торговельні угоди, оскільки ті, що діяли в межах ЄС, втратили для неї чинність. З Україною така угода була укладена у 2020 році.

Тим часом Євросоюз паралельно веде переговори про оновлення відносин зі Швейцарією, які, як сподіваються сторони, завершаться до кінця 2024 року.