Швейцария стремится завершить переговоры с ЕС об обновлении отношений в этом году

Швейцария хочет завершить в этом году переговоры с Евросоюзом по широкому пакету мер, направленных на углубление и расширение отношений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амхерд заявила, что правительство хочет двигаться "как можно быстрее, но настолько медленно, насколько это необходимо", чтобы получить лучшее соглашение для страны.

"Политическая цель – завершить переговоры в этом году", – сказала она.

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По ее словам, в интересах Швейцарии, ее экономики, промышленности и исследований, чтобы решения были найдены быстро.

"Но на первом месте стоит качество результатов", – отметила Амхерд.

ЕС и Швейцария являются близкими соседями с прочными трансграничными связями. ЕС является главным торговым партнером Швейцарии, а Швейцария – четвертым по величине партнером ЕС.

Около полутора миллионов граждан ЕС проживают в Швейцарии, а около 450 тысяч швейцарских граждан – в ЕС. Несколько сотен тысяч граждан ЕС ежедневно пересекают границу на работу.

Ранее Амхерд встречалась с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить начало переговоров по обновлению двусторонних отношений между Швейцарией и ЕС.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 марта уполномочил Европейскую комиссию от имени всего ЕС провести переговоры по обновлению отношений со Швейцарией и одобрил соответствующие директивы.

Швейцарское правительство также утвердило новый мандат на переговоры с Брюсселем по модернизации отношений страны с Евросоюзом.