В Италии проверяют экс-сотрудника банка, который следил за счетом премьера

Сотрудник итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo более двух лет отслеживал банковские счета премьер-министра Джорджии Мелони и других топ-чиновников, в связи с чем начали расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Мужчина, как выяснила внутренняя проверка, в течение 26 месяцев шпионил за около 3500 банковскими счетами топ-политиков и знаменитостей. Среди них – министр обороны Гвидо Крозетто, председатель Сената Иньяцио Ла Русса, а также сестра и бывший партнер Мелони.

Подозрения в отношении сотрудника возникли после того, как в банке обнаружили его чрезмерно частые обращения к аккаунту внутренней банковской системы. Слежка за аккаунтами происходила с февраля 2022 по апрель 2024-го.

Реклама:

После проверки мужчину уволили, сейчас он находится под следствием за несанкционированный доступ к компьютерным системам и попытку несанкционированного сбора информации. Параллельно проверку начало управление по защите персональных данных Италии.

Мотивы действий мужчины до сих пор не выяснены, но, как объясняет ANSA, данные с банковских счетов могли бы предоставить ему доступ о конфиденциальных передвижениях первых лиц страны.

Итальянская полиция уже провела обыск дома у фигуранта расследования и изъяла смартфоны и компьютерную технику.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони подала в суд для возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро после того, как в интернете появились поддельные порнографические видео с ее лицом.

В июле Мелони присудили 5 тысяч евро компенсации за высмеивание ее роста.