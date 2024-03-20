Премьер Италии будет судиться из-за фейковых порнороликов с ней

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони требует возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро после того, как в интернете появились поддельные порнографические видео с ее лицом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

Суд города Сассари, что на острове Сардиния, призвал Мелони дать показания 2 июля в суде над двумя мужчинами по поводу размещенных в интернете порнороликов, в которых ее лицо было наложено на тела актрис, чтобы создать впечатление, будто она участвовала в съемках.

Под следствием находятся 40-летний мужчина и его 73-летний отец. Пожилой мужчина попросил назначить ему общественные работы, чтобы закрыть дело против него, и суд примет решение по этой просьбе на следующей неделе.

По словам адвоката премьера, если она получит возмещение ущерба, то пожертвует эти деньги в фонд Министерства внутренних дел для женщин, ставших жертвами насилия.

Видео были размещены на американском порносайте и оставались в сети несколько месяцев. Они появились еще до того, как Мелони возглавила итальянское правительство в 2022 году.

Ранее Европейский парламент принял закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.

В январе стало известно, что Европейская комиссия намерена принять решение о создании Европейского управления по искусственному интеллекту.

Перед этим Германия, Франция и Италия достигли договоренности о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект.