В Венгрии лидеру оппозиционной партии выписали миллионный штраф за критику Орбана
Спикер парламента Венгрии Ласло Кьовер оштрафовал лидера оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Ференца Дюрчаня на 14 миллионов форинтов (почти 35 тысяч евро) за критику премьера Виктора Орбана в сессионном зале.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.
Еще на прошлой неделе в выступлении перед началом парламентского заседания Дюрчань сказал, что Орбан "продал собственную честь, он окончательно продал честь своей страны, он продал независимость и автономию своей страны".
"Сегодня Венгрия имеет предательское правительство и предательского премьер-министра", – добавил оппозиционный политик.
Тогда это вызвало бурный обмен мнениями между Кёвером и Дюрчанем, в результате чего спикер парламента забрал слово у оппозиционера и приказал ему сесть на место.
Лидер "Демократической коалиции" заявил, что миллионный штраф многое говорит о венгерском парламентаризме и Ласло Кьовере, а также пообещал обжаловать штраф вплоть до Европейского суда по правам человека.
На прошлой неделе венгерский оппозиционный активист из "Демократической коалиции" попытался сорвать пресс-конференцию Орбана в Европарламенте, прервав ее возгласами "Продал страну Путину и Си Цзиньпину".
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