Выступление Орбана в Европарламенте прервали криками "Продал страну Путину"

Венгерский оппозиционный активист Мартон Ньекицки попытался сорвал пресс-конференцию Виктора Орбана в Европарламенте, где тот излагал планы на полугодовое председательство Венгрии в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В момент, когда Орбан говорил в Европарламенте об оппозиции к иммиграции, Ньекинци подбежал к трибуне, где сидел венгерский премьер, бросил в его сторону стопку чего-то, похожего на банкноты.

Этот жест он сопроводил криками: "За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продал (страну. – Ред.) Путину, он продал Си Цзиньпину!"

Реклама:

После этого мужчину повалила на пол охрана Европарламента, после чего вывела из зала.

Сам Орбан после инцидента предложил "несколько слов объяснения относительно венгерской политической культуры".

"Когда венгерский политик говорит другому, что тот негодяй, в нашей культуре это означает лишь "я с тобой не согласен", – сказал он.

Мартон Ньекицки является членом венгерской оппозиционной партии "Демократическая коалиция" и депутатом местного совета в пригороде Будапешта.

Председатель "Демократической коалиции", бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань заявил, что гордится действиями Ньекицки. "Мы будем говорить это везде и всегда: Венгрия имеет предательское правительство!" – сказал он.

Ранее в четверг Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США откупорит шампанское.