Норвегия усиливает контроль на границах из-за роста уровня угроз

Управление полиции Норвегии объявило о введении временного пограничного контроля после решения Службы безопасности повысить уровень террористической угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

В норвежском Управлении полиции объяснили, что усиление контроля даст полиции "больше инструментов" для выявления возможных угроз.

"Речь идет в частности о сборе большего количества информации, больше данных о пассажирах и больше возможностей для депортации и высылки людей", – уточнил представитель правоохранителей Тоне Ванген.

Реклама:

Он отметил, что усиление проверок не предусматривает физического досмотра всех путешественников, поэтому задержек в пересечении границы Норвегии не ожидается.

Мера временная и будет действовать предварительно десять дней – до обеда 22 октября.

Недавно норвежская полицейская Служба безопасности повысила уровень террористической угрозы с умеренного до высокого, в частности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.