Норвегія посилює контроль на кордонах через зростання рівня загроз

Управління поліції Норвегії оголосило про запровадження тимчасового прикордонного контролю після рішення Служби безпеки підвищити рівень терористичної загрози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTB.

У норвезькому Управлінні поліції пояснили, що посилення контролю дасть поліції "більше інструментів" для виявлення можливих загроз.

"Ідеться зокрема про збір більшої кількості інформації, більше даних про пасажирів і більше можливостей для депортації та вислання людей", п – уточнив представник правоохоронців Тоне Ванген.

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Він наголосив, що посилення перевірок не передбачає фізичного огляду всіх подорожувальників, тому затримок у перетині кордону Норвегії не очікується.

Захід тимчасовий і діятиме попередньо десять днів – до обіду 22 жовтня.

Нещодавно норвезька поліційна Служба безпеки підвищила рівень терористичної загрози з помірного до високого, зокрема через загострення ситуації на Близькому Сході.