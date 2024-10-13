Президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге заявила, что представит "техническое" правительство Грузии до парламентских выборов 26 октября.

Заявление грузинского президента приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, это правительство будет ответственным за выполнение "Грузинской хартии" – плана действий, который должен привести Грузию к "двери открытия переговоров с ЕС".

"Поскольку заказ общества – не чтобы политики распределили между собой мандаты и таким образом создали правительство – на данном, переходном этапе, я должна создать это техническое, административное правительство, которое будет ответственно только и только за то, чтобы выполнить то, что прописано в Хартии и привести нас туда, куда нам надо, к дверям Европы", – заявила президент.

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Зурабишвили добавила, что "техническое" правительство не будут составлять политики.

"А до выборов оно будет представлено для того, чтобы общество знало, кто будет отвечать в правительстве, кто возглавит это правительство, под контролем парламента, то есть кто, под контролем политических партий, поведет эту страну по пути этой Хартии", – пояснила она.

На прошлой неделе Зурабишвили предложила оппозиции начать процесс создания "теневого" технократического правительства на случай успеха на выборах.

Ранее президент Грузии инициировала договоренность между оппозиционными партиями под названием "Грузинская хартия" – совместный план действий на сценарий, если "Грузинская мечта" по итогам выборов потеряет власть.

Этот документ предусматривает в том числе формирование технического правительства без политических лидеров, которое начнет реализацию реформ, необходимых для евроинтеграции.

Один из последних опросов по заказу оппозиционного телеканала показал, что проевропейские оппозиционные партии Грузии имеют шансы совокупно получить 55% голосов