СМИ: Главы МИД ЕС согласовали санкции против Ирана за поставки России баллистических ракет

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в понедельник согласились ввести новые санкции против Ирана из-за поставок России баллистических ракет.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA, ссылаясь на дипломатов ЕС, пишет "Европейская правда".

Согласованные карательные меры направлены на компании, учреждения и лиц, занимающихся производством и поставкой этого оружия, заявили дипломаты ЕС после соответствующего решения министров иностранных дел в Люксембурге.

Другие детали согласованного решения пока неизвестны. Кто именно попадет под санкции, вскоре будет опубликовано в Официальном журнале ЕС.

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Ранее сообщалось, что санкции также будут наложены на государственную авиакомпанию Iran Air.

Европейский Союз ранее несколько раз предостерегал Иран от передачи России баллистических ракет и заявлял, что рассматривает этот шаг как нарушение табу.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи накануне осудил запланированные санкции ЕС. Он сказал, что Иран не предоставлял России баллистических ракет.

4 октября агентство Bloomberg сообщало, что ЕС готовится к введению пакета санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет, которое США официально подтвердили 10 сентября.

Согласно официальной информации США, поставленные ракеты малой дальности Fath 360, по оценкам, имеют радиус действия около 120 километров. По словам военных, они позволят России зарезервировать собственные ракеты большей дальности для других операций.