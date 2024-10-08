Преимущество Харрис над Трампом сократилось до 46% против 43% в соцопросах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в опросах с незначительными тремя процентами: 46% против 43%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, передает "Европейская правда".

Агентство отметило, что в опросе за 20-23 сентября Трамп отставал от Харрис на шесть пунктов в опросе.

Сейчас новые данные свидетельствуют, что он имеет больше приверженности в экономических вопросах, а некоторых избирателей могли переманить на его заявления, что нелегальные мигранты в стране склонны к преступлениям.

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Согласно опросу, респонденты назвали экономику главной проблемой, с которой сталкивается США.

Около 44% сказали, что Трамп имеет лучший подход к решению проблемы "стоимости жизни", по сравнению с 38%, которые выбрали Харрис.

Среди ряда экономических вопросов, которые должен преодолеть следующий президент, около 70% респондентов указали, что стоимость жизни будет важнейшей и небольшая доля выбирала рынок труда, налоги или улучшение личного финансового положения респондента.

Трамп имел большую поддержку, чем Харрис, в каждой из этих сфер, хотя избиратели с преимуществом от 42% до 35% считали, что Харрис является лучшим кандидатом для преодоления разрыва между состоятельными и рядовыми американцами.

Также, как свидетельствует опрос, около 53% респондентов согласились с утверждением, что "мигранты, находящиеся в стране нелегально, представляют опасность для общественной безопасности" против 41%, которые не согласились.

Агентство отметило, что в майском опросе избиратели разделились по этому вопросу: 45% согласились, а 46% – нет.

Также агентство отметило, что Трамп в течение всего года на предвыборных митингах обращал внимание на преступления, совершенные нелегальными мигрантами в стране.

В последнем опросе было опрошено 1272 взрослых американцев по всей стране, включая 1076 зарегистрированных избирателей.

Сообщалось, что представители американской разведки заявили, что Россия, Иран и Китай продолжают нести ответственность за большинство попыток влияния на американских избирателей.

В то же время они имеют разные предпочтения относительно победителя в американских выборах: РФ заинтересована в победе Трампа, Иран – в Харрис.

Недавно президент США Джо Байден решил пошутить о своем возвращении в президентскую гонку, а Трамп пообещал, что США "достигнут Марса", если он возглавит страну.