Генсек НАТО рассказал, при каком условии видит переговоры между Украиной и РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что стратегия Альянса заключается в военной помощи Украине и если в определенный момент Киев начнет переговоры с Россией об окончании войны – он сделает это с позиции силы.

Об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, передает "Европейская правда".

Рютте акцентировал, что НАТО поддерживает Украину военной помощью и не позволит главе Кремля Владимиру Путину достичь своего в Украине.

Генсек НАТО сообщил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине и все, что нужно сейчас сделать – это убедиться, что Украина может продолжать сопротивляться агрессии.

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"И если однажды Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец – он сделает это с позиции силы", – добавил Рютте.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина должна решать, соглашаться на переговоры с Россией или нет, а главная задача партнеров – дальше помогать, чтобы сделать Украину как можно сильнее.

Также президент Владимир Зеленский недавно повторил в Берлине, что хотел бы завершения войны не позднее 2025 года, и заявил, что представит немецкому канцлеру Олафу Шольцу план, который поможет этого достичь.

В среду, 16 октября, Зеленский раскрыл детали своего "плана победы", который состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".