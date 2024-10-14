Столтенберг: Только Украина должна решать, когда наступит момент для переговоров с РФ

Только Украина должна решать, соглашаться на переговоры с Россией или нет, а главная задача партнеров – и дальше помогать, чтобы сделать Украину как можно сильнее, считает бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он рассказал в интервью для Spiegel, передает "Европейская правда".

Столтенберг акцентировал, что только Украина "может решить, когда настанет момент для серьезных переговоров или даже мирных переговоров и какие для этого предпосылки".

"Но окончание войны не обязательно принесет мир, потому что российская оккупация – это не мир", – подчеркнул он.

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По словам бывшего генсека НАТО, задача состоит в том, чтобы прекратить войну, чтобы Украина "могла выжить как суверенное и независимое государство".

"Путина надо убедить, что он не может достичь своих целей на поле боя. Чтобы достичь этого, мы должны оказывать большую поддержку Украине. У меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Мы не сможем изменить Путина. Но я думаю, что мы можем изменить его расчеты, если продолжим поддерживать Украину", – подытожил Столтенберг.

Также он считает, что непредоставление Украине своевременной военной поддержки облегчило полномасштабное вторжение России в страну.

Недавно президент Владимир Зеленский повторил в Берлине, что хотел бы завершения войны не позднее 2025 года, и заявил, что представит немецкому канцлеру Олафу Шольцу план, который поможет этого достичь.

Кроме этого, "план победы" украинский президент обсудил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.